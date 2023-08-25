Двум девушкам в Киеве грозит пять лет тюрьмы за танцы на могилах военных ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Две жительницы Киева были задержаны за танцы на могилах украинских солдат. Теперь девушкам грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом заявили в Министерстве внутренних дел Украины.

«За надругательство над могилами киевлянки могут попасть за решетку. Видео, где девушки танцуют на могилах военнослужащих, попало в социальные сети. Его правоохранители обнаружили во время мониторинга и оперативно отреагировали», — сказано в заявлении ведомства.

Министерство сообщает о возбуждении уголовного дела по статье «Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего». Жительницам Киева теперь грозит тюремное заключение на срок от трех до пяти лет.

Напомним, ранее в Киевской городской прокуратуре заявили, что четырех жителей украинской столицы приговорили к пяти годам лишения свободы условно за съемку работы систем противовоздушной обороны (ПВО) в мае 2023 года.