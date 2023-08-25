Суд продлил арест Дарье Треповой* до 2 декабря 2023

Дарья Трепова во время рассмотрения Басманным судом ходатайства следствия о продлении ареста. Фото:Максим Григорьев/ТАСС

Басманный суд Москвы продлил арест Дарье Треповой*, обвиняемой по делу о теракте против военного корреспондента Владлена Татарского, до 2 декабря этого года.

"Продлить срок содержания под стражей в отношении Треповой* до 2 декабря", — сказала судья.

Заседание по делу Треповой проходило в закрытом от слушателей и СМИ режиме.

Как писал сайт KP.RU, 2 апреля 2023 года в одном из кафе Санкт-Петербурга прогремел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Взрывчатка была спрятана в подарочную статуэтку, которую передала военкору 26-летняя Дарья Трепова*. Позже ее задержали сотрудники правоохранительных органов.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказывал, что Трепова* старалась убедить следствие, что не знала о взрывчатке. По словам главы СК, следственным путем смогли установить, что девушка знала о взрывном устройстве в статуэтке, которую она передала военкору.

*Внесена в список террористов и экстремистов

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