ФАС рассмотрит жалобы россиян на введение платы за раздачу интернета с телефонов Фото: Shutterstock

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила от абонентов мобильных операторов жалобы на введение платы за раздачу интернета с телефонов.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства, ФАС направила операторам связи запросы с целью установить обстоятельства и детали введение платы за раздачу интернета. Сейчас служба анализирует информацию, полученную от операторов, и в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства «примет меры реагирования», отметили в ФАС.

Напомним, в апреле стало известно, что абоненты мобильного оператора МТС начали получать сообщения о платной раздаче интернета с их устройств. При каждом включении этой функции у них активируется специальный пакет интернета в 50 гигабайт за 49 рублей. Эта опция действует для тех абонентов, у кого подключены пакеты с безлимитным интернетом, она касается передачи трафика по WiFi, USB и Bluetooth.