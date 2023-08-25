BZ: расширение БРИКС нанесло поражение фон дер Ляйен и Боррелю Фото: REUTERS

Расширение БРИКС, принятое во время последнего саммита 22-24 августа 2023 года, стало личным ударом для главы евродипломатии Жозепа Борреля и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, так как вскоре в объединении БРИКС будет состоять почти половина населения планеты. Об этом написала германская газета Berliner Zeitung.

«Скоро почти половина населения Земли, включая некоторые из наиболее быстро развивающихся экономик, окажутся в этом поистине глобальном союзе, что символизирует личное поражение Урсулы фон дер Ляйен и Жозепа Борреля», - написал журналист Рамон Шак.

Согласно высказанному мнению, главам Евросоюза следовало бы осознать, что Европа уже давно не является садом, окружённым «дикими джунглями», и принять тот факт, что в мире есть другие силы, с которыми нужно считаться. Также Шак указывает на то, что в глазах восточных стран Европа уже давно не является гегемоном, а воспринимается только как сателлит США.

Шак также называет саммит БРИКС историческим моментом, который в Европе и США попросту ещё не осознали.

Ранее KP.RU сообщил, какие страны станут новыми участницами БРИКС, а также о вероятных кандидатах.