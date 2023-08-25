В правительстве рассказали о ходе восстановления Крымского моста Фото: REUTERS

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что восстановление Крымского моста идет по графику, а окончание первого этапа данных работ запланировано на 15 сентября 2023 года или же на несколько дней раньше.

«Вторую часть, когда мы откроем разрушенную часть, мы переключим на нее движение и будем восстанавливать ту часть, по которой сейчас, ждем ее к 1 ноября. Планируем открыть как минимум в срок, как максимум - может на несколько дней пораньше», - заявил вице-премьер РФ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский признал ответственность Киев за очередную попытку атаки на Крымский мост, которая произошла 12 августа 2023 года, отметив «весьма красноречивое задымление на Крымском мосту», комментирую действия украинских войск.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов подтвердил, что Служба Безопасности Украины (СБУ) принимала участие не только в первой, но и во второй атаке на Крымский мост.