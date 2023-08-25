WSJ: незадолго до авиакатастрофы Пригожин встречался с президентом ЦАР, фото: Михаил Метцель/ТАСС

Незадолго до крушения самолёта Embraer Legacy 600 в Тверской области, на борту которого, согласно данным Росавиации, находился бизнесмен Евгений Пригожин, бизнес-джет пребывал в столице Центральноафриканской республики (ЦАР) Банги. Как пишет американская газета The Wall Street Journal, 18 августа 2023 года Пригожин встречался с президентом ЦАР Фостеном-Арканжем Туадерой.

По данным американских журналистов, между Туадерой и Пригожиным состоялись переговоры, посвящённые присутствию ЧВК «Вагнер» в республике, и поддержке в ней безопасности. Также, якобы, бизнесмен обговаривал с президентом ЦАР возможность привлечения в республику инвестиций, для развития местного сельского хозяйства.

На следующий день, согласно информации WSJ, Пригожин встречался с представителями Сил быстрого реагирования Судана. После чего бизнес-джет отправился в Мали, и спустя некоторое время вылетел в Москву.

Ранее KP.RU опубликовал сводку с последними данными, известными по крушению бизнес-джета Евгения Пригожина в Тверской области.