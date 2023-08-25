В Финляндии задержан один из лидеров группы «Русич» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Финляндии был задержан россиянин Ян Петровский, один из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич». Об этом сообщает телеканал MTV3.

«В Финляндии арестован один из руководителей "Русичей". Он находится под стражей. Ян Игоревич Петровский (Jan Igorovits Petrovsky), задержанный в Финляндии, находится под санкциями ЕС и США», — сказано в заявлении канала, где также сообщается, что Украина обратилась с запросом об экстрадиции.

Группа «Русич» в период с 2014 по 2015 годы принимала участие в конфликте в Донбассе на стороне Луганской и Донецкой Народных Республиках (ЛНР и ДНР). Как заявляли власти Европейского союза, эта группа связана с частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

Сообщается, что уроженец Ленинграда 1987 года рождения «подозревается в террористических преступлениях, произошедших в период с июня 2014 года по август 2015 года в Луганской и Донецкой областях». Его дело собираются рассмотреть в окружном суде региона Итя-Уусимаа в пятницу, 25 августа.

Министерство финансов США 15 сентября прошлого года включил Петровского в санкционный список.