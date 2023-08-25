Вице-премьер Хуснуллин заявил о необходимости восстановления Каховской ГЭС для водоснабжения Фото: REUTERS

Каховскую гидроэлектростанцию необходимо восстанавливать, поскольку от нее зависит водоснабжение Крыма, Запорожской и Херсонской областей, заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

«Ее надо восстанавливать не только для водоснабжения Крыма. У нас водоканал, который на Крым идет, был привязан к этому водохранилищу и водоканалы, которые обеспечивали и Запорожье, и Херсонскую область», – сказал вице-премьер в ходе Московского урбанистического форума.

В то же время, сообщил Хуснуллин, прорабатывается вариант без восстановления Каховской ГЭС. В этом случае схема водоснабжения будет другая.

Напомним, временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что после разрушения дамбы Каховскую ГЭС не смогут восстановить в самое ближайшее время.

В результате происшествия на Каховской ГЭС погибли 57 человек. Семьям погибших выплатили по одному миллиону рублей.