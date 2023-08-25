Сбер выплатит в бюджет России до 3 млрд рублей налога на сверхприбыль Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сбер выплатит в российский бюджет до 3 млрд рублей налога на сверхприбыль. Об этом в пятницу, 25 августа, заявила пресс-служба кредитной организации, уточнив, что выплаты планируют осуществить в срок до 30 ноября текущего года.

«Исходя из финальной версии закона о налоге на сверхприбыль, подписанного президентом РФ, группа Сбер уплатит в бюджет до 3 млрд рублей. Мы планируем внести эту сумму в качестве обеспечительного платежа до 30 ноября 2023 года», — сказано в заявлении банке.

В сообщении также отмечено, что Сбер является одним из крупнейших налогоплательщиков в России и в прошлом году заплатил 310 млрд рублей налога на прибыль, а также дивиденды на 565 млрд рублей.

Напомним, в начале августа этого года президент России Владимир Путин подписал закон о разовом налоге на сверхприбыль крупных компаний. Как сказано в документе, ставка налога будет 10% от размера превышения прибыли за 2021 - 2022 годы над аналогичным показателем в период 2018 – 2019 годы