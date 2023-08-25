Беспилотник ВСУ сбит в небе над Калужской областью Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник в Калужской области. Такое заявление в пятницу, 25 августа, сделал губернатор региона Владислав Шапша.

«На территории Бабынинского района в 11 часов 57 минут силами ПВО был уничтожен БПЛА», - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы региона, который уточняет, что пострадавших и разрушений нет.

Информацию подтвердили в Минобороны России.

"Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был перехвачен над территорией Бабынинского района Калужской области", - сообщили в ведомстве.

Напомним, накануне в пятницу, 25 августа, Шапша заявил о том, что в Малоярославецком и Жуковском районах сработали силы ПВО. Министерство обороны РФ заявило, что средствами противовоздушной обороны была сбита ракета доработанного комплекса С-200.

Позже появилась информация, что обломки сбитой российской ПВО доработанной украинской ракеты комплекса С-200 упали около города Обнинск в Жуковском районе Калужской области.