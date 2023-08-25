Песков заявил, что Путин в последнее время не встречался с Пригожиным в Кремле Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 25 августа, сообщил, что у президента России Владимира Путина в последнее время не было встреч с бизнесменом Евгений Пригожиным в Кремле.

«Нет», - сказал пресс-секретарь российского лидера, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков также назвал абсолютной ложью высказывания стран Запада о том, что за гибелью Пригожина может стоять Кремль. По словам Пескова, в расследовании причин крушения самолета пока немного фактов, все их установит следствие. Официальный представитель Кремля также пообещал, что официальные итоги следствия будут обнародованы.

Напомним, 23 августа 2023 года в Тверской области потерпел крушение частный самолет. На его борту было 10 человек, семь пассажиров, трое членов экипажа. В списках числился и Евгений Пригожин. Росавиация подтвердила, что он был на борту разбившегося самолета, все пассажиры которого погибли.