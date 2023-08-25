Песков сообщил, что результатов экспертиз, подтверждающих гибель Пригожина, еще нет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Подтверждение факта гибели Евгения Пригожина возможно только по результатам экспертиз, но сейчас их нет. Такое заявление в пятницу, 25 августа, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя вопрос, есть ли у Кремля официальное подтверждение гибели предпринимателя.

«Если вы внимательно слышали заявление вчера президента России, он сказал, что сейчас будут выполняться все необходимые экспертизы, в том числе и генетическая … Как только они будут готовы к опубликованию, они будут опубликованы», - заявил представитель Кремля.

Напомним, частный бизнес-джета Embraer потерпел крушение в Тверской области в среду, 23 августа. Как сообщили в МЧС России, на борту было десять человек, среди которых три члена экипажа, все погибли. Позже Росавиация заявила, что на борту возможно был Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин, представив также список имен всех пассажиров воздушного судна.

Как писал сайт KP.RU, уголовное дело о падении самолета было поручено следователю главного управления по расследованию особо важных дел СКР Ивану Сибулу, который ранее расследовал многие громкие дела, среди которых было и крушение бизнес-джета Dassault Falcon 50EX.