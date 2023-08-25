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НовостиПроисшествия25 августа 2023 10:33

Песков сообщил, что результатов экспертиз, подтверждающих гибель Пригожина, еще нет

В Кремле заявили, что подтверждение факта гибели Пригожина возможно только по результатам экспертиз
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Песков сообщил, что результатов экспертиз, подтверждающих гибель Пригожина, еще нет

Песков сообщил, что результатов экспертиз, подтверждающих гибель Пригожина, еще нет

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Подтверждение факта гибели Евгения Пригожина возможно только по результатам экспертиз, но сейчас их нет. Такое заявление в пятницу, 25 августа, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя вопрос, есть ли у Кремля официальное подтверждение гибели предпринимателя.

«Если вы внимательно слышали заявление вчера президента России, он сказал, что сейчас будут выполняться все необходимые экспертизы, в том числе и генетическая … Как только они будут готовы к опубликованию, они будут опубликованы», - заявил представитель Кремля.

Напомним, частный бизнес-джета Embraer потерпел крушение в Тверской области в среду, 23 августа. Как сообщили в МЧС России, на борту было десять человек, среди которых три члена экипажа, все погибли. Позже Росавиация заявила, что на борту возможно был Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин, представив также список имен всех пассажиров воздушного судна.

Как писал сайт KP.RU, уголовное дело о падении самолета было поручено следователю главного управления по расследованию особо важных дел СКР Ивану Сибулу, который ранее расследовал многие громкие дела, среди которых было и крушение бизнес-джета Dassault Falcon 50EX.