Двухлетний ребенок пережил клиническую смерть после удара током в Санкт-Петербурге Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Двухлетний мальчик пережил клиническую смерть после удара током в Санкт-Петербурге.

Как передает АН «Оперативное прикрытие» со ссылкой на свой источник, все произошло в минувшую среду, 23 августа, когда малыш остался без присмотра мамы, которая является гражданкой Таджикистана. Ребенок добрался до переходника, после чего решил посмотреть, из чего состоит устройство и начал его разбирать. В то время прибор был подключен к сети, в результате мальчик пережил удар током.

Сообщается, что мальчик был госпитализирован в Детскую больницу №19 имени Раухфуса в состоянии клинической смерти. Врачи решили поместить ребенка в отделение реанимации и анестизологии.

«Согласно справке из больницы, у мальчика была электротравма передней грудной стенки, состояние после клинической смерти, постреанимационная болезнь, осложнение в виде синдрома полиорганной недостаточности и отек мозга», - передает источник издания.

Напомним, в среду, 23 июля, в Ленинской области молодой электрик задел провода подстанции, после чего умер от удара током.