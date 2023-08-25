Трое боевиков ВСУ из венгерского подразделения сдались в плен, получив листовки Фото: REUTERS

Трое военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен на Запорожском направлении. Сделали они это после получения данных из листовок, распространяемых российской армией.

По информации агентства РИА Новости, которое ссылается на министерство обороны России, в плен добровольно сдались трое военнослужащих из подразделения, укомплектованного венграми и русинами.

Пленные сообщили, что к ним хорошо относятся, оказывают всю необходимую медицинскую помощь, а также отметили достойное питание.

Сайт KP.RU писал, что военные Центрального военного округа использовали агитационные снаряды в зоне проведения специальной военной операции, забросав позиции ВСУ листовками с призывами сдаться.

Ранее группа украинских солдат добровольно сдалась в плен на Запорожском направлении. Военные ВСУ вышли на связь с российскими войсками на так называемой «гуманитарной» частоте, информация о которой была размещена на листовках, сбрасываемых Вооруженными силами России над украинскими позициями.