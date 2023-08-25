Первый «Метеор 120Р», построенный для Нижегородской области, спустили на воду

Первый «Метеор 120Р» для Нижегородской области спустили на воду в Чкаловске. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Чкаловске Нижегородской области прошла церемония спуска на воду нового судна на подводных крыльях «Метеор 120Р». Это первый из трех «Метеоров», построенных по соглашению с АО «Государственная транспортная лизинговая компания» в рамках программы возрождения межрегиональных речных маршрутов. По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, «Метеоры» позволят наладить регулярное пассажирское сообщение по воде между российскими регионами.

«За последние годы „Валдаи“ стали уже привычной частью волжского пейзажа. Этот вид перевозок пользуется огромной популярностью у жителей. „Метеор“ даст возможность запустить межрегиональные маршруты. Развитие этого направления поддержал Президент России Владимир Путин. Недавно прошло большое совещание в Чкаловске под председательством Вячеслава Володина. Суда на подводных крыльях сейчас переживают второе рождение. Хочется поблагодарить весь коллектив ЦКБ имени Алексеева за реализацию проекта, за готовность воплощать мечту в жизнь, создавать новое», - отметил Глеб Никитин.

Современные «Метеоры» - это суда нового поколения, и по ходовым качествам, и по уровню комфорта. Судно длиной около 36 метров и шириной 9 метров развивает скорость до 75 км/ч с запасом хода более 700 километров. Эти характеристики позволяют «Метеорам» работать практически в любых условиях, например, на водохранилищах, где из-за высоких волн часто не могут пройти небольшие «Валдаи 45Р».

Новый «Метеор» получил имя известного нижегородского кораблестроителя Ростислава Алексеева. На церемонии спуска судна на воду присутствовала его дочь Татьяна Ростиславовна. После испытаний на реке и оформления необходимых документов «Метеор» начнет совершать регулярные пассажирские рейсы. По информации компании «Водолет», вверх по Волге судно будет следовать до Костромы и Ярославля, вниз — до Казани и Ульяновска.

Напомним, тема развития речных маршрутов обсуждалась 17 августа 2023 года на заседании президиума Госсовета. Губернатор Глеб Никитин представил президенту Владимиру Путину предложения по производству и обновлению общественного транспорта в стране, в том числе по модернизации речного транспорта. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин 21 августа приехал с рабочим визитом в Чкаловск и побывал на площадке АО «Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р. Е. Алексеева». Здесь же прошло выездное совещание Совета Госдумы по теме развития речного пассажирского транспорта.