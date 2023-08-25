Диетолог Ангелина Водолазкая: перец и шпинат помогут повысить иммунитет осенью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Диетолог Ангелина Водолазкая рассказала о том, что надо есть, чтобы повысить иммунитет осенью. Особенно в осенний период нужно уделять внимание продуктам, в которых много полезных веществ. Так как кишечник и иммунная система работают сообща, правильное питание хорошо отразится на всех системах.

Овощи и зелень содержат большое количество клетчатки, что хорошо сказывается на состоянии кишечной микрофлоры. Самыми полезными для микрофлоры кишечника являются морковь, перец и шпинат.

Безусловно, надо есть морковь, потому что это источник бета-каротина и витамина А. Если организм насыщен этими витаминами, то ОРВИ не страшны. Кстати, употребление моркови в большом количестве, может вызвать сонливость, поэтому надо знать меру.

Диетолог советует употреблять свежий сладкий перец, так как в нем содержится в большом количестве витамин С.

- Шпинат входит в десятку лучших суперфудов. 100 г шпината содержит не только половину от суточной нормы потребления Витамина А, но и витамин С и Zn, так необходимые для поддержки работы иммунных клеток, - отметила эндокринолог «Газете.Ru».

А вот чеснок поможет от всех микробов. Он стимулирует иммунную систему и снижает уровень холестерина. Но его не стоит употреблять при болезнях желудка. Также для поднятия иммунитета следует рассмотреть и корень имбиря. Но все же избыточное потребление окажет раздражение на ЖКТ.

Кстати, добавление в ежедневный рацион авокадо поможет укрепить иммунитет и улучшить работу пищеварительной системы, передает телеканал "360".

В свою очередь, врач - диетолог и Антон Брыкин рассказал в беседе с RT о том, что во многом здоровье долгожителей в разных странах связано с ежедневным рационом. В него входят морепродукты (осьминоги, кальмары, креветки) и рыба жирных сортов, семейства лососевых.