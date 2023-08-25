Песков назвал ложью заявления Запада о причастности Кремля к гибели Пригожина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 25 августа, заявил, что страны Запада спекулируют на теме крушения самолета, в котором погиб Евгений Пригожин. Все подобные высказывания на данную тему являются ложью, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

«Сейчас, естественно, вокруг этой катастрофы и вокруг трагической гибели пассажиров самолета, в том числе Евгения Пригожина, очень много спекуляций», — напомнил Песков.

Он подчеркнул, что на Западе они преподносятся «с известного угла».

«Все это ложь абсолютная», — отметил официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов о высказываниях Запада о якобы причастности Кремля к произошедшему.

Напомним, 23 августа 2023 года в Тверской области потерпел крушение частный самолет, на борту которого, согласно данным Росавиации, находился бизнесмен Евгений Пригожин. Все пассажиры воздушного судна погибли.

Сайт KP.RU писал, что второй самолет Embraer-135, фигурировавший в новостях про гибель Евгения Пригожина, не связан с ним. Об этом заявили в компании Jetica, являющейся эксплуатантом воздушных судов деловой авиации.