Саркози в 2025 году будут судить по делу о финансировании избирательной кампании Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-президент Франции Николя Саркози в 2025 году предстанет перед судом по делу о финансировании его президентской кампании в 2007 году ливийскими властями. Об этом проинформировал телеканал BFMTV со ссылкой на заявление Национальной финансовой прокуратуры республики.

«Судебное разбирательство запланировано на первую половину 2025 года, с 6 января по 10 апреля», - сообщил телеканал.

По информации прокуратуры, Саркози будет судить по нескольким статьям. Это нелегальное финансирование избирательной кампании, пассивная коррупция и сокрытии хищения государственных средств.

Кроме того, по данным издания, перед судом предстанут еще 12 фигурантов дела, включая бывших руководителей МВД страны Клода Геана и Бриса Ортефе, а также экс-министра бюджета Эрика Воэрта.

Ранее апелляционный суд в Париже оставил без изменения приговор Саркози в три года тюрьмы, два из которых условно, по делу о коррупции и «торговле влиянием». Однако экс-главе государства разрешили отбывать наказание дома с электронным браслетом.

Вместе с бывшим президентом Франции по делу проходил бывший высокопоставленный сотрудник Кассационного суда Жильбер Азибер, которому Саркози пообещал пост в Монако в обмен на конфиденциальную информацию о расследовании незаконного финансирования президентской кампании.