Набор необходимых для первоклассника вещей подорожал в России на 6% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стоимость набора первоклассника, то есть пакета необходимых для ученика первого класса предметов и одежды, выросла в 2023 году в России на 6% для мальчика, и на 5,4% для девочки. Об этом сообщило агентство РИА Новости, со ссылкой на исследование Росстата по средним потребительским ценам за июль текущего года.

В набор первоклассника входят такие вещи как: одежда и обувь, а также школьные принадлежности и канцелярия. По стандартам предполагается, что первокласснику-мальчику нужны три рубашки, две пары брюк, спортивный костюм, носки и гольфы, две футболки, три разные пары обуви, под ситуацию и погоду. Цена такого набора составляет, в среднем по России, 23 629 рублей.

Девочкам же нужно покупать два платья и две юбки, три блузки, джемпер, спортивный костюм, две футболки, гольфы, колготки и носки, а также три пары обуви. Набор канцелярии и для мальчиков, и для девочек, одинаковый: ручки, карандаши, тетради, альбом, рюкзак, пять учебников и набор фломастеров. Собрать первоклассницу в школу, по средним данным, обойдётся родителям в 28 295 рублей.

Ранее KP.RU сообщил, как можно сэкономить на сборах ребёнка в школу в 2023 году, не лишая при этом чадо качественной одежды и канцелярии.