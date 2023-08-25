Медведев анонсировал триллер «Заключенные против зомби» с Байденом и Трампом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев пошутил о грядущей президентской гонке в США. Он заявил о скором "выходе" триллера «Заключенные против зомби», прикрепив к своему «анонсу» в социальных сетях тюремное фото бывшего президента США Дональда Трампа, а также фотографию действующего американского лидера Джо Байдена в виде зомби.

«"Заключенные против зомби". Новый триллер уже совсем скоро!» - написал зампред Совбеза РФ.

Напомним, экс-президент США был взят под арест в тюрьме в штате Джорджия. Политика внесли в тюремные списки. Как сообщалось, он провел в тюрьме около получаса, после чего его отпустили под залог в 200 тысяч долларов.

Действующий президент США тем временем высмеял в социальных сетях своего политического конкурента, назвав «отличным» день, когда тот прибыл в тюрьму.