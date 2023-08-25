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Эксперты назвали самые популярные смартфоны среди российских зумеров. По итогам июля 2023 года из пятерки лидеров вылетел Samsung Galaxy A51, входивший в этот рейтинг летом прошлого года. Вместо него в топ вошел Xiaomi Redmi 9A, занявший пятое место.

Первую строчку рейтинга популярности среди абонентов 16-25 лет, как и год назад, занимает iPhone 11. Второе, третье и четвертое места также поделили между собой смартфоны «яблочной» компании. Рейтинг предпочтений зумеров составили аналитики Yota на основе исследований big data.

«Мы видим, что iPhone 11 по-прежнему удерживает титул “народного” айфона, несмотря на то, что данная модель появилась в продаже почти четыре года назад. При этом стремительно набирают популярность смартфоны китайских брендов», - рассказал руководитель по продуктам и операционной эффективности Yota Пётр Чернявский.

Как и в июле прошлого года, верхние позиции занимают модели от Apple. Вслед за лидером рейтинга iPhone 11 на втором месте оказался iPhone XR, на третьем - iPhone 13. Число молодых пользователей с этим смартфоном за год увеличилось в 2,1 раза. Четвертое место по популярности занял iPhone 12, на пятом расположился Xiaomi Redmi 9A. (второй раз можно не писать)

Меняя свои гаджеты на новые, зумеры также в основном выбирают модели от Apple. Лидерами регистрируемых в сети устройств стали iPhone 11 и iPhone 13. При этом флагманcкая модель iPhone 14 Pro Max занимает только третье место. Кроме того, зумеры активно меняли свои телефоны на модели от Xiaomi и Realme.

Среди планшетов самым популярным устройством оказался iPad Air, на втором месте расположился Samsung Galaxy Tab A7 Lite.