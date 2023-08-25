Добровольцы и участники теробороны будут приносить присягу перед флагом России

Путин подписал указ о приведении к присяге добровольцев и участников теробороны Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал указ о приведении к присяге некоторых лиц. Согласно нему, добровольцы, выполняющие военные задачи, должны будут принимать присягу перед государственным флагом РФ.

«Постановляю: 1. Установить, что к присяге перед Государственным флагом РФ приводятся: а) лица, поступающие (поступившие) в добровольческие формирования», - сказано в тексте указа, опубликованном в пятницу, 25 августа, на сайте правовой информации.

Также присягу должны будут принимать граждане, привлекаемые к территориальной обороне. Кроме того, к присяге приводятся работники охранных государственных предприятий в новых регионах России.

Документ вступает в силу со дня официального опубликования.

Ранее Путин подписал указ об обязательном страховании жизни и здоровья добровольцев, которые становятся участниками специальной военной операции. Страховая выплата семье при гибели добровольца составляет более 3,1 млн рублей, при получении инвалидности - свыше 2,3 млн рублей. При получении тяжелого ранения или же увечья выплатят более 313 тыс. рублей, а при легком ранении выплаты составят около 78 тыс. рублей.

Сайт KP.RU объяснял, что такое территориальная оборона, зачем она нужна и в каких регионах России вводится.