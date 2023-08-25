Захарова заявила о втягивании Западом Молдавии в конфликт на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны Запада активно втягивают Молдавию в конфликт на Украине, накачивая ее вооружением, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Неоднократно выражали серьезную озабоченность провокационной накачкой Молдавии западным вооружением. Очевидно, что коллективный Запад, несмотря на закрепленный в конституции Молдавии нейтральный статус, продолжает активно втягивать ее в конфликт на Украине», – приводятся ее слова на сайте МИД РФ.

Дипломат отметила, что, несмотря на предупреждения России и молдавских политиков о последствиях подобных шагов, Кишинев упорно тянет страну «в направлении пропасти, в которой уже оказалась Украина». По словам представителя российского МИД, Молдавия последовательно становится логистическим придатком киевского режима, поставляя Украине горюче-смазочные материалы, медикаменты и продовольствие. Кроме того, вызывает обеспокоенность информация о проработке вопроса доставки через территорию Молдавии грузов военного назначения, подчеркнула она.

«Хотелось бы предостеречь официальный Кишинев от более глубокого вовлечения в процесс «поддержки» Украины, что не только поставит под угрозу стабильность и безопасность в регионе, но и фактически превратит Молдавию в соучастника военных преступлений киевского режима», – добавила Захарова.

Напомним, сайт KP.RU рассказывал, как Молдавию пытаются превратить в новый «таран» против России.