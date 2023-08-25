Цена бензина Аи-95 обновила рекорд и превысила 72 тысячи рублей за тонну Фото: Мария ЛЕНЦ

Цена бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) обновила рекорд и превысила 72 тысячи рублей за тонну.

Так, в ходе торгов в пятницу, 25 августа, бензин Аи-95 подорожал на 0,99% – до 72 458 рублей за тонну. В то же время цена бензина Аи-92 увеличилась на 1,05%, достигнув 63 086 рублей за тонну.

Дизельное топливо поднялось в цене на 0,76% – до 66 529 рублей за тонну, мазут подорожал на 2,01% – до 33 787 рубля за тонну. В свою очередь цена на сжиженные углеводородные газы упала на 6,59% – до 26 642 рублей, авиакеросин подешевел на 2,29% и стоит 66 623 рублей за тонну.

Напомним, после опубликованных Росстатом данных о стоимости бензина на АЗС в июле Министерство энергетики России назвало повышение цен временным. Помимо этого, в ведомстве рассказали, что уже начали предпринимать шаги для снижения волатильности. Было принято решение об увеличении максимальной доли биржевых продаж автомобильного бензина до 13% и дизельного топлива до 9,5%. Это решение вступит в силу с начала осени.