Путин обсудил с членами Совбеза России поддержку соотечественников за рубежом Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в пятницу, 25 августа, в режиме видеосвязи провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ. Одним из вопросов повестки стала поддержка соотечественников за рубежом.

«У нас несколько вопросов сегодня в повестке дня. Один из них - поддержка соотечественников за рубежом», - сказал российский лидер в начале совещания.

Ранее Путин поручил внести в Концепцию государственной миграционной политики ряд изменений, направленных на сдерживание оттока россиян в другие страны. Прежде всего предлагается делать это через улучшение качества жизни граждан, о чем говорится в опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации документе.

Треть россиян считает, что пришло время развернуть в Европе масштабную кампанию по поддержке русских. Таким мнением они поделились в ходе опроса, который провел сайт KP.RU. Респонденты отреагировали на сообщение о том, что в Латвии хотят ограничить использование русского языка в общественных местах.