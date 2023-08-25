Пентагон: наступление украинских войск идет медленнее, чем планировалось Фото: REUTERS

Темпы наступления украинских войск идут медленнее, чем изначально предполагалось. Такое заявление сделал председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов генерал Марк Милли.

— Темпы наступления идут медленнее, чем предполагали его организаторы. Однако это не редкость в конфликтах - это разница между конфликтом на бумаге и настоящим столкновениям, — подчеркнул Милли.

Также он добавил, что Вашингтон опоздал с поставками оружия для Вооруженных сил Украины и по этому вопросу возникает большое количество замечаний. По словам Милли, актуальный вопрос с поставками Киеву американских истребителей F-16 вероятно может решиться в скором будущем.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты и Украина на протяжении нескольких недель обсуждают способы оживления украинского наступления. Вашингтон предлагает попытаться прорваться к Азовскому морю, однако Киев пытается вносить коррективы.

Обе стороны так и не смогли предложить конкретных решений, которые могут позволить добиться хоть каких-то результатов.