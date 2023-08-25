Зеленский принял в Киеве министра иностранных дел Турции Хакана Фидана Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Киеве. Об этом в пятницу, 25 августа, проинформировало турецкое внешнеполитическое ведомство.

«Глава МИД Турции Хакан Фидан был принят в Киеве президентом Украины Владимиром Зеленским», - сказано в заявлении МИД, размещенном в соцсети X.

Какие вопросы обсуждались на встрече, не уточняется.

Ранее Зеленский поговорил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе него стороны обсудили ситуацию на Украине и региональные вопросы.

Председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции, глава Федерации культурных обществ крымских татар Турции Унвер Сель недавно заявил, что президенту Украины необходимо забыть о Крыме, а также восстановлении ранее существовавших украинских границ.