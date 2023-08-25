Лукашенко заявил, что Евгений Пригожин никогда не просил гарантий безопасности Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 25 августа, сообщил, что российский бизнесмен Евгений Пригожин никогда не просил гарантий безопасности для себя.

«Если прямо отвечать на этот вопрос: я и не должен обеспечивать безопасность Пригожина. Это во-первых. Во-вторых, никогда в таком ключе разговор и не шел», — цитирует Лукашенко «Белта».

23 августа 2023 года в Тверской области потерпел крушение частный самолет, на борту которого, согласно данным Росавиации, находился бизнесмен Евгений Пригожин. Все пассажиры воздушного судна погибли.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что у президента России Владимира Путина в последнее время не было встреч с Евгений Пригожиным в Кремле. По словам Пескова, в расследовании причин крушения самолета пока немного фактов, все их установит следствие.