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НовостиЭкономика25 августа 2023 13:23

Курс доллара поднялся до 95 рублей впервые с 17 августа 2023 года

Курс евро поднялся до 102,82 рубля
Роман ПОЛОСИКОВ
Курс доллара поднялся до 95 рублей впервые с 17 августа 2023 года

Курс доллара поднялся до 95 рублей впервые с 17 августа 2023 года

Фото: REUTERS

В ходе торгов на Московской бирже курс доллара поднялся до 95 рублей впервые с 17 августа 2023 года. Об этом свидетельствуют данные площадки.

На данным на 16:07 доллар достиг отметки в 95 рублей, прибавив 0,14 процента, а спустя пять минут его курс увеличился до 95,02 рубля. В этом же время курс евро вырос на 0,16 процента и составляет 102,85 рубля.

Юань прибавил 0,41 процента и поднялся до 13,02 рубля.

Ранее Центробанк России установил официальный курс доллара на отметке в 94,44 рубля, а курс евро снизился до 102,25 рубля. Такие показатели регулятор установил 24 августа 2023 года.