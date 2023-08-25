Курс доллара поднялся до 95 рублей впервые с 17 августа 2023 года Фото: REUTERS

В ходе торгов на Московской бирже курс доллара поднялся до 95 рублей впервые с 17 августа 2023 года. Об этом свидетельствуют данные площадки.

На данным на 16:07 доллар достиг отметки в 95 рублей, прибавив 0,14 процента, а спустя пять минут его курс увеличился до 95,02 рубля. В этом же время курс евро вырос на 0,16 процента и составляет 102,85 рубля.

Юань прибавил 0,41 процента и поднялся до 13,02 рубля.

Ранее Центробанк России установил официальный курс доллара на отметке в 94,44 рубля, а курс евро снизился до 102,25 рубля. Такие показатели регулятор установил 24 августа 2023 года.