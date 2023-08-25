Лукашенко заявил, что ядро ЧВК «Вагнер» останется на территории Белоруссии Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду, 25 августа, заявил, что ядро ЧВК «Вагнер» останется на территории страны.

«Здесь остается ядро, кто-то уехал в отпуск, кто-то вообще решил жить в стороне, но телефоны, адреса, пароли, явки в этом ядре известны. Столько, сколько нам надо и этому подразделению, они будут у нас жить и работать», - цитирует Лукашенко «Белта».

Ранее президент России Владимир Путин предложил ЧВК «Вагнер» либо служить под началом Минобороны России, либо уйти в Белоруссию, либо просто вернуться к родным и близким.

В свою очередь, Лукашенко отмечал, что идея о размещении бойцов «Вагнера» в Белоруссии была его инициативой и он не жалеет об этом.