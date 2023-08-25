Суд в Новосибирске закрыл уголовное дело лидера «Несчастного случая» Кортнева Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Новосибирский мировой суд закрыл уголовное дело в отношении лидера музыкальной группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева, назначив ему штраф в размере 20 тыс. рублей. Соответствующая информация была опубликована в социальных сетях группы судов общей юрисдикции Новосибирской области.

«Прекращено уголовное дело в отношении Кортнева А. А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти) <....> В связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа он освобожден от уголовной ответственности», - говорится в сообщении суда.

20 тыс. рублей, которые должен выплатить Кортнев, будут направлены в доход государства.

Напомним, речь идёт об инциденте 15 февраля 2023 года, когда в Новосибирске не состоялся концерт группы Кортнева, и полиция прибыла на место для эвакуации собравшихся. Недовольный происходящим музыкант показал капитану полиции неприличный жест, публично тем самым его оскорбив.

Ранее KP.RU сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Кортнева, несмотря на то, что сам музыкант заявлял об исчерпанном конфликте.