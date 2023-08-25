ВТБ объявил о повышении ставок по вкладам

ВТБ вновь объявил о повышении доходности сберегательных вкладов. Новые условия начинают действовать с 25 августа для краткосрочных вкладов в рублях с опциями пополнения и частичного снятия. Максимальная доходность по ним выросла до 9,15% годовых.

Так, разместить средства на три месяца на ВТБ-Вкладе с опцией пополнения теперь можно под 7,15% годовых, а с опцией пополнения и снятия – под 7% годовых. Для привилегированных клиентов банка максимальная доходность по вкладу на тот же срок составит 8,95% годовых (при выборе опции пополнения) и 8,80% годовых (если клиент желает не только пополнять, но и снимать средства). Доходность по вкладам для клиентов программы «Private Banking» выросла до 9,15% и 9% годовых соответственно.

Ранее ВТБ уже повысил ставки по долгосрочным вкладам. С 17 августа доходность по депозитам сроком на три года выросла до 11%. По словам начальника управления «Сбережения» ВТБ Натальи Тучковой, после этого решения число клиентов, желающих открыть вклады в рублях под максимальный процент, резко выросло.

«Многие из них при открытии вклада говорили о своем желании получить повышенный процент и по коротким вкладам с возможностью пополнения и снятия средств, чтобы приумножить накопления для крупных покупок через несколько месяцев или иметь деньги "под рукой", но с выгодой. Поэтому с сегодняшнего дня мы предлагаем увеличенную доходность не только по безопциональным депозитам, но и по более гибким инструментам», - рассказала Наталья Тучкова.

Максимальную выгоду можно получить, разместив средства сроком на три года с опцией капитализации процентов или выплаты в конце срока. Кроме того, ставка 11% годовых предлагается клиентам Private Banking, открывающим депозит на три месяца.

С 22 августа в ВТБ также выросли ставки по накопительным счетам в рублях. Вкладчики, впервые открывающие накопительный счет «Сейф», первые три месяца получают доходность в 12% годовых.