«Он в отчаянии»: Зеленский узнал шокирующую правду о потерях ВСУ Фото: REUTERS

Владимир Зеленский не хочет признавать поражение ВСУ, что в итоге обернется полным разгромом украинской армии. Такое заявление сделал бывший американский разведчик Скотт Риттер в YouTube-канала Redacted.

— Зеленский и дальше хочет делать вид, что выигрывает, но то, что мы видим на фронте, говорит об обратном. Украинцы продолжат «побеждать», даже когда российские танки будут уже в Киеве, — подчеркнул Риттер.

Также эксперт добавил, что Зеленскому постоянно докладывают о растущих с каждым днем потерях ВСУ, как и об уничтожении западной техники российскими войсками.

Из-за плачевной ситуации Зеленский в отчаянии пытается перебрасывать плохо подготовленные подразделения в зону боевых действий, что еще сильнее приближает неминуемое поражение.

Ранее полковник ВСУ Сергей Грабский заявил, что Киеву не следовало начинать наступление, поскольку украинские войска не были готовы к широкомасштабной операции.