Четверо граждан Латвии задержаны по подозрению в связях с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сотрудники службы госбезопасности Латвии задержали четырех граждан страны, которые подозреваются в связях с Россией. Об этом в пятницу, 25 августа, проинформировал портал Rus.lsm.lv.

«Служба госбезопасности задержала четырех граждан Латвии по подозрению в деятельности, осуществляемой по поручению Федеральной службы безопасности России и направленной против безопасности латвийского государства», - пишет издание.

По его данным, уголовное дело завели 1 августа по статье об оказании помощи в деятельности, направленной против Латвии.

Трое подозреваемых были арестованы, еще одному запретили покидать страну. В рамках расследования, по данным службы госбезопасности, было изъято большое число носителей с данными, а также ряд документов.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали в Британии троих граждан Болгарии, их подозревают в шпионаже в пользу России. По информации издания, подозреваемые жили в Великобритании несколько лет и якобы работали на спецслужбы РФ. Среди статей, которые им вменяют, хранение поддельных документов. Ожидается, что суд над ними начнется в Лондоне в январе 2024 года.