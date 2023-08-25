Утверждены выплаты пострадавшим при возведении укреплений в приграничье России Фото: REUTERS

Правительство Российской Федерации утвердило порядок выплат пострадавшим и семьям погибших, во время возведения укреплений в приграничных с Украиной областях страны. Соответствующий документ опубликован пресс-службой кабмина.

«Действие меры поддержки распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года. Оператором выплаты станет Социальный фонд России», - говорится в документе.

Граждане, получившие ранения во время строительства фортификационных сооружений, получат компенсации в размере 3 млн рублей. В случае же, если гражданин погиб во время выполнения строительных работ, его семье выделят 5 млн рублей.

В частности, речь идёт о гражданах, пострадавших или погибших во время работ на территориях Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской и Ростовской областей, а также в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае.

Ранее KP.RU сообщил, что строительство фортификационных сооружений в Крыму завершили в апреле 2023 года.