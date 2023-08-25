Что случилось за день: главные события 25 августа Фото: REUTERS

Западные издания ZDF и Der Spiegel, пообщавшись с людьми, знакомыми с ходом расследования подрыва «Северных потоков» в 2022 году, заявили, что все косвенные улики и следы указывают на преступников, тесно связанных с ВСУ и Украиной. Российской же вины прокуратуре ФРГ в этом инциденте доказать не удалось.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя будущее ЧВК «Вагнер», заверил прессу, что костяк военной компании останется на территории республики и продолжит обучение белорусских военнослужащих.

Группа компаний «Арнест», специализирующаяся на производстве парфюмерии и хозяйственных аэрозолей, таких как «дихлофос», приобрела российскую долю голландского концерна Heineken за один евро, или 102 рубля.

Мировой суд Новосибирска закрыл уголовное дело в отношении Алексея Кортнева, лидера музыкальной группы «Несчастный случай». Музыкант получил штраф в размере 20 тысяч рублей за то, что показал непристойный жест полицейскому в феврале 2023 года.

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что повторная миссия на Луну может состояться в 2025-2026 годах. Борисов попросил не делать из неудачного запуска трагедию, а наоборот, учесть все ошибки и продолжать работу.