Минсельхоз: уполномоченные банки временно приостановили выдачу сельской ипотеки Фото: Влад Комяков

Уполномоченные российские банки временно приостановили выдачу сельской ипотеки. Это связано с повышением ключевой ставки Банком России, а после изменения экономической ситуации в стране, выдача будет возобновлена. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РФ.

— В связи с повышением ключевой ставки Банка России до 12% и в целях недопущения превышения доведенных лимитов бюджетных обязательств уполномоченными банками временно приостановлена выдача новых ипотечных кредитов по данной программе, — говорится в сообщении ведомства.

Программа «Сельская ипотека» реализовывалась Министерством сельского хозяйства в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». После изменения нынешней экономической ситуации, выдача льготной ипотеки будет возобновлена.

Ранее KP.RU рассказывал, что после повышения ключевой ставки ипотека подскочила до 15 процентов годовых. На фоне этого, цены на новостройки могут вырасти на 8-10 процентов.