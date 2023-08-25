Сигнал воздушной тревоги прозвучал по всей Украине второй раз за 25 августа Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Воздушная тревога вновь звучит по всей территории Украины. За 25 августа 2023 года её включают уже во второй раз. Предупреждающий сигнал зазвучал во всех украинских областях приблизительно в одно время, в 18:03 по московскому времени, что следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

Напомним, Россия наносит точечные удары по объектам критической инфраструктуры Украины с 10 октября 2022 года, после теракта на Крымском мосту, организованного украинскими спецслужбами.

Ранее KP.RU сообщил, что 25 августа в Одессе прогремели несколько взрывов.