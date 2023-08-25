AP: в Норвегии начали убивать оленей, вернувшихся из России Фото: pixabay.com

В Норвегии начали убивать оленей, которые возвращаются из России, чтобы не выплачивать компенсации за причиненный ими ущерб на территории другой страны. Об этом рассказали в агентстве Associated Press.

— Животные были забиты из-за опасений, что они могут вернуться в Россию, — говорится в публикации.

Также в издании подчеркнули, что местные власти приняли такое решение из-за того, что олени пасутся в заповедниках на территории России и могут нанести ущерб, за который придется платить.

Так, например, правительство Норвегии рассказало, что за 2023 год 42 оленя перешли на территорию России в поисках лучших пастбищ, за что им при придется заплатить почти по пять тысяч долларов за каждое животное. Помимо этого, почти 4,5 миллиона долларов необходимо будет заплатить за оленей, которые паслись в заповеднике «Пасвик» в Мурманской области.

Ранее стало известно, что Россия выставила Норвегии счет в 418 миллионов рублей за съеденный оленями мурманский ягель.