Политолог Сардарян: слова Борреля о России стали следствием истерики Фото: REUTERS

Декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян в беседе с «Царьградом» раскритиковал оскорбительное сравнение верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, назвавшего Россию «экономическим карликом» и «ядерной заправкой».

Сардарян задался вопросом, почему западные страны до сих пор не могут разделаться с Россией на международной арене, раз эта страна, по мнению Европейского союза, так слаба.

«А как у вас дела в Африке сейчас обстоят, нормально всё? У вас там вроде истерики какие-то, что вы потеряли континент полностью… А как у вас дела на Украине, в которую вы вбухали за последние десять лет тонну денег, ресурсов и где создали целую политическую систему», - заявил доктор политических наук.

Эксперт назвал слова европейского дипломата о России, в особенности на фоне ситуации с БРИКС, вполне понятными. По его словам, такие заявление стали следствием истерики, а также отчаяния.