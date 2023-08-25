Суд арестовал на два месяца водителя, сбившего 11 человек на тротуаре в Калуге Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд арестовал на два месяца водителя, сбившего 11 человек на тротуаре в центре Калуги. Об этом в пятницу, 25 августа, проинформировала прокуратура региона.

«Суд с учетом позиции прокуратуры заключил водителя под стражу сроком на два месяца», - сказано в сообщении надзорного ведомства.

В следственном управлении СК РФ по Калужской области уточнили, что в 2023 году водителя 38 раз привлекали к ответственности за нарушение ПДД. Кроме того, в марте мужчину лишили водительских прав на полтора года за вождение под наркотиками.

Страшное ДТП на тротуаре произошло в Калуге 24 августа 2023 года. Момент ЧП попал на видео: автомобиль на большой скорости мчится по дороге, затем сворачивает и врезается в толпу, которая на остановке ждет общественный транспорт. В этот момент на тротуаре стояли взрослые и дети. Всего в результате аварии пострадали 11 человек.

Сайт KP.RU писал, что 23 августа 2023 года грузовая «Газель» сбила троих детей на велосипедах рядом с Пятигорском, они скончались. Инцидент произошел вечером на 3 километре обхода Пятигорска, где водитель грузовика, не выдержав безопасную дистанцию, наехал на маленьких спортсменов, которые ехали на велосипедах.