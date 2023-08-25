Лукашенко: Западу не надо переживать из-за плановых учений ОДКБ в Белоруссии Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил страны Запада, что им не следует опасаться учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на территории республики, запланированные на 1-6 сентября 2023 года. Об этом сообщило агентство БелТА.

«(На Западе будут говорить), вот, там (президент России Владимир) Путин с Лукашенко опять в Беларуси чего-то замыслили и чуть ли не готовят наступление на ту же несчастную Польшу. Ничего подобного. Никакого наступления. Мы отрабатываем обычные вопросы, которые были давно спланированы. Поэтому и вам, и им переживать за это не надо», - заявил Лукашенко.

По словам белорусского лидера, эти учения - полностью плановые, и не несут в себе никакого «сигнала» для Запада. Это абсолютно стандартное мероприятие, проработка тактики, стратегии, штабного взаимодействия.

Ранее KP.RU сообщил, что в учениях ОДКБ примут участие 2,5 тыс. военных и около 500 единиц боевой техники.