Экономист Мендкович заявил о предпосылках для глобального экономического передела Фото: REUTERS

Издание Financial Times писало, что лидер КНР Си Цзиньпин видит в БРИКС возможную замену «Большой семерки». По словам экономического обозревателя Юрия Пронько, Пекин собирается всячески способствовать развитию новой коалиции. Об этом рассказал «Царьград».

Будущее БРИКС прокомментировал и глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович, который считает, что многие страны на данный момент всерьез рассчитывают ввести новую мировую валюту, которую начнут использоваться в международной торговле в альтернативу доллару.

По его словам, антироссийская санкционная политика США и Евросоюза отворачивает правительства многих стран от западной финансовой системы, создавая предпосылки для глобального экономического передела.

«Совершенно очевидно, что от подобного рода последствий многие государства хотят застраховаться. Именно с этим и связан большой приток новых кандидатов в члены БРИКС за последние месяцы», - заявил эксперт.

Напомним, страны БРИКС дали поручения своим Министерствам финансов и Центральным банкам рассмотреть вопрос о возможности запуска платежных инструментов и платформ, основываясь на национальной валюте.