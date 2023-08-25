«Пока без открытых топиков»: Нюша рассказала, как приводит фигуру в порядок после родов Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певица Нюша поделилась своими методами восстановления фигуры после родов. Для этого ей пришлось прибегнуть к уколам препарата, который помогает восстановлению слоя коллагена в теле. Об этом артистка рассказала в интервью телеканалу МУЗ-ТВ.

— У меня оставались растяжки на животе, – рассказала Нюша. – И вот эти синяки на животе от уколов. Я прокалывала препарат, который в течение года как бы взращивает новый слой коллагена в теле, — рассказала Нюша.

Помимо иглоукалывания, певице проходит специальный сеанс массажа, который помогает размять препарат. Из-за появляющихся на животе синяков Нюша пока не может носить топики с открытым животом, которые раньше часто подчеркивали ее фигуру. При этом артистка добавила, что обычно синяки от уколов проходят спустя неделю.

Ранее Нюша рассказала, как смогла пережить измену мужа после рождения второго ребенка. Она не стала вдаваться в подробности и вытаскивать «грязное белье» своей семьи, после разговора с супругом они решили продолжать жить дальше и оставить все как есть.