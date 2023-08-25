Названы признаки правильного развития ребенка Фото: Shutterstock

Психолог Николай Романовский в беседе с «Газетой.Ru» рассказал о важных показателях психологического здоровья грудного младенца, отметив улыбку как реакцию на контакт со значимым человеком.

По его словам, подобная способность появляется у младенца к трем-четырем месяцам. Специалист также отметил важность наличия у ребенка так называемого комплекса оживления, указывающий на правильное развитие.

«Это когда ребенок при виде знакомого лица близкого взрослого (например, к кроватке подошла мать) начинает улыбаться, двигать ручками, ножками и всячески выражать свою радость», - рассказал психолог.

Романовский уточнил, что комплекс оживления появляется позже с ответной улыбкой. По его словам, это происходит на четвертый-шестой месяц жизни.

Одно из исследований показало, что каждый четвертый школьник после учебы посещает по две дополнительные секции или кружка. Психолог Елена Бурделова, комментируя это «Российской газете», отметил, что в целом дети на сегодняшний день перегружены, что может обернуться вредом как для здоровья, так и для развития.

Педагог-психолог Алевтина Пауль в беседе с «Подмосковье сегодня» рекомендовала отдать детей на музыку, отметив, что тогда их мозг будет работать быстрее.

Тем временем психолог Ольга Годлевская в беседе с RT прокомментировала психологические аспекты детского блогинга. По ее словам, ведение блога в раннем возрасте смещает систему интересов детей.