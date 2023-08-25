Пассажиры МЦД-3 смогут оплачивать проезд банковскими картами на турникетах и валидаторах

ВТБ стал основным банком обслуживания билетной системы на третьей линии Московских центральных диаметров. Движение поездов по МЦД-3 открылось 17 августа, новый диаметр объединяет формат пригородных поездов и столичного метро. ВТБ отвечает за платёжный процессинг проекта, а также обеспечивает расчеты между всеми перевозчиками - ЦППК, АО «МТ ППК» и Московским метрополитеном.

«Теперь пассажирам МЦД-3 доступны не только новые удобные маршруты, но и возможность значительно сэкономить на поездках. Оплатить проезд можно несколькими способами, в том числе банковской картой. За счет повышения комфорта, выгодных тарифов и бесплатных пересадок востребованность диаметров у москвичей и жителей Подмосковья только растет», – рассказал вице-мэр Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

На МЦД-3 действует единая тарифная система наземного метро. Оплатить проезд можно картой «Тройка», а также банковскими картами по тарифам городского транспорта. В течение 90 минут с момента первой валидации пассажиры могут бесплатно пересаживаться на метро, МЦК и между диаметрами. По словам начальника управления разработки и сопровождения специальных электронных продуктов – старший вице-президент банка ВТБ Вадима Изотова, на этапе запуска будет доступна оплата поездок банковскими картами в зонах «Центральная» и «Пригород».

«Для обеспечения работы инновационного сервиса ВТБ мы подготовили и протестировали всю необходимую инфраструктуру. Со своей стороны ЦППК приобрела и установила более 300 ридеров на турникеты, а также разработала новую модель валидаторов, поддерживающую оплату банковской картой», – сообщил генеральный директор Центральной пригородной пассажирской компании Иван Конев.