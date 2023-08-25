В Италии задержали россиянина, разыскиваемого в РФ по обвинению в терроризме Фото: REUTERS

В аэропорту Палермо правоохранительные органы задержали гражданина России, который ранее был осужден по обвинению в терроризме и находится в розыске в РФ. Об этом рассказали в агентстве ANSA, подчеркнув, что в отношении мужчины действовал международный ордер на арест.

Отмечается, что на данный момент нет информации, путешествовал ли он по поддельным документам. Помимо этого, была неизвестна цель его пребывания в Палермо. Вероятно, мужчина мог какое-то время проживать в Сирии. В публикации рассказали, что он находился в розыске с 2017 года.

Итальянские органы правопорядка проведут допрос задержанного, после чего будет запущена процедура его экстрадиции.

Ранее стало известно, что ФСБ задержала гражданина России, который планировал вылететь в Турцию, чтобы вступить в ряды Вооруженных сил Украины.