Быстрее всего в 2023 году растут зарплаты у таксистов и комплектовщиков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эксперты рассказали, в каких сферах зарплаты этим летом росли быстрее всего. В Москве в рейтинге оказались водители такси, комплектовщики и кладовщики.

Кому стали платить больше:

Таксисты и комплектовщики - в 1,9 раз,

Кладовщики и фасадчиков - в 1,5 раза,

Учителя, рекрутеры, бетонщики - в 1,4 раза,

Бригадиры и логисты - в 1,3 раза,

Токари - в 1,2 раза.

Прирост средних зарплатных предложений в столице этим летом составил 13% .

- Средние предлагаемые заработные платы в Москве примерно на 25% больше, чем в остальных регионах, за счет изначального высокого уровня жизни, - рассказал управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель РИАМО.

Ранее сообщалось,что МРОТ вырос с 1 января 2023 года - 16 242 руб., с 1 января 2024 года МРОТ будет составлять 19 242 руб.

- Главная задача повышения МРОТ решить проблему "работающих бедных", то есть работников, труд которых недооценен. Но для всех повышения МРОТ ждать не стоит. У нас по ряду специальностей рынок труда дефицитный, - делится доцент Московского университета им. С.Ю. Витте Кирилл Парфенов с «Российской газетой».

Тем временем, за первое полугодие 2023 года средняя зарплата по экономике субъекта России увеличилась на 4,2%, пишет Царьград.