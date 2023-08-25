СК изъял документы и «черные ящики» по делу о крушении самолета Пригожина Фото: REUTERS

Следственный комитет России изъял «черные ящики» и прочую документацию, которая позволит установить все обстоятельства аваикатастрофы с самолетом Евгения Пригожина под Тверью. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

— В ходе первоначальных следственных действий на месте падения самолета обнаружены тела 10 погибших. Для установления их личностей проводятся молекулярно-генетические экспертизы. Следствием изъяты бортовые самописцы, продолжается детальный осмотр места происшествия, — говорится в Telegram-канале ГУ СК России.

В ведомстве отметили, что в ближайшее время будут назначены необходимые для расследования судебные экспертизы, а все возможные версии происшествия будут тщательно проверяться.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что результатов экспертиз, подтверждающих гибель Евгения Пригожина, еще нет.

Напомним, что в результате крушения частного самолета Embraer Legacy в Тверской области погибли десять человек. Росавиация опубликовала список пассажиров, среди которых числился Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.