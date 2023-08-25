Путин поручил проработать вопрос создания космических аппаратов для низких орбит Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин дал поручение Роскосмосу и Агентству стратегических инициатив (АСИ) изучить вопрос создания космических аппаратов для предельно низких орбит. Информация об этом содержится в перечне поручений по итогам заседания форума «Сильные идеи для нового времени».

«Госкорпорации «Роскосмос» совместно с автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» рассмотреть вопрос о создании космических аппаратов, функционирующих на предельно низких орбитах (до 200 км)», - сказано в документе.

Там же указано, что госкорпорация и АСИ должны будут рассмотреть вопрос изготовления подобных аппаратов для проведения испытаний. После этого предстоит решить, целесообразно ли создание отдельной программы по освоению предельно низких орбит.

Поручение российского лидера должно быть исполнено до 1 декабря 2023 года.

Ранее ученые Самарского университета придумали, как стабилизировать полет спутников на сверхнизких высотах. Они разработали математическую модель для организации работы раскладных панелей, напоминающие хвост самолета, которые помогают космическому аппарату сохранять нужное положение в воздушных потоках.

Путин ранее пообещал, что Российская Федерация продолжит освоение космоса. Это, по его словам, помогает развивать не только обороноспособность страны, но и всю экономику. Кроме того, это дает огромный толчок в продвижении науки. Такую важную отрасль государство никогда не оставит, заявлял глава государства.